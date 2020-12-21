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В Курске подрядчик срывает сроки замены светофоров

В случае срыва сроков контракт расторгнуть и внесут подрядчика в черный список
В Курске подрядчик срывает сроки замены светофоров

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На выходных в Курске наблюдались перебои в работе светофоров. Проблему обсудили на планерке у губернатора. Как пояснил мэр, причина в том, что в городе меняют 10 светофоров, но подрядчик (он не местный, а из Ростова) не справляется, и к нему есть вопросы.

Он получил контракт, предложив цену на 40% ниже заявленной. Замгубернатора Станислав Набоко усомнился в том, что подрядчик качественно сможет выполнить работу, и попросил контролировать его на каждом этапе.

Роман Старовойт в свою очередь призвал Виктора Карамышева в случае срыва сроков замены светофоров расторгнуть контракт с подрядчиком и при необходимости внести его в черный список.
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