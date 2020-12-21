В Курске подрядчик срывает сроки замены светофоров
В случае срыва сроков контракт расторгнуть и внесут подрядчика в черный список
Он получил контракт, предложив цену на 40% ниже заявленной. Замгубернатора Станислав Набоко усомнился в том, что подрядчик качественно сможет выполнить работу, и попросил контролировать его на каждом этапе.
Роман Старовойт в свою очередь призвал Виктора Карамышева в случае срыва сроков замены светофоров расторгнуть контракт с подрядчиком и при необходимости внести его в черный список.