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Непотушенная сигарета стоила пьяному курянину жизни

Деревянный дом в селе Обуховка Кореневского района Курской области сгорел полностью
Непотушенная сигарета стоила пьяному курянину жизни

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В селе Обуховка Кореневского района Курской области в результате пожара в частном деревянном доме погиб 64-летний мужчина. ЧП случилось вечером 20 декабря. 

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 8 часов вечера. Пожарные довольно быстро справились с огнем, но пламя уничтожило деревянный дом полностью. На пепелище обнаружили тело погибшего пенсионера. 

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Как сообщает Следственный комитет, селянин проживал один и злоупотреблял спиртным. 




ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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