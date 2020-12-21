Непотушенная сигарета стоила пьяному курянину жизни

Деревянный дом в селе Обуховка Кореневского района Курской области сгорел полностью

В селе Обуховка Кореневского района Курской области в результате пожара в частном деревянном доме погиб 64-летний мужчина. ЧП случилось вечером 20 декабря.Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 8 часов вечера. Пожарные довольно быстро справились с огнем, но пламя уничтожило деревянный дом полностью. На пепелище обнаружили тело погибшего пенсионера.Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Как сообщает Следственный комитет, селянин проживал один и злоупотреблял спиртным.