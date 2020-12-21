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Вступили в силу новые правила оформления болничных

Теперь, если у человека несколько мест работы, то для получения пособия по электронному больничному не нужно оформлять несколько листов
Вступили в силу новые правила оформления болничных

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Вступили в силу новый порядок выдачи листков нетрудоспособности и порядок формирования больничных в электронном виде. Теперь, если у человека несколько мест работы, то для получения пособия по электронному больничному не нужно оформлять несколько листов – предъявляется один единый номер. Для оформления электронного больничного понадобится СНИЛС. 

Бумажный больничный обязательно получают только безработные граждане, которые предоставляют его в службу занятости, а также уволенные из-за ликвидации организации женщины, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до постановки на биржу труда. 

Изменился и порядок выдачи листков. Теперь при уходе за больным членом семьи дневной стационар приравнивается к круглосуточному. Поэтому листок по уходу за членом семьи в возрасте старше 15 лет в условиях дневного стационара не выдается. 

При необходимости ухода за взрослым в амбулаторных условиях больничный могут выдать сразу на неделю, а не на три дня, как это было раньше. Если в листке найдутся ошибки, его заменят на дубликат только до момента его оплаты. Подробнее можно ознакомиться на сайте Фонда социального страхования

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