Вступили в силу новые правила оформления болничных
Теперь, если у человека несколько мест работы, то для получения пособия по электронному больничному не нужно оформлять несколько листов
Бумажный больничный обязательно получают только безработные граждане, которые предоставляют его в службу занятости, а также уволенные из-за ликвидации организации женщины, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до постановки на биржу труда.
Изменился и порядок выдачи листков. Теперь при уходе за больным членом семьи дневной стационар приравнивается к круглосуточному. Поэтому листок по уходу за членом семьи в возрасте старше 15 лет в условиях дневного стационара не выдается.
При необходимости ухода за взрослым в амбулаторных условиях больничный могут выдать сразу на неделю, а не на три дня, как это было раньше. Если в листке найдутся ошибки, его заменят на дубликат только до момента его оплаты. Подробнее можно ознакомиться на сайте Фонда социального страхования.