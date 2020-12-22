В следующем году в Курской области намерены построить 34 ФАПа и капитально отремонтировать две поликлиники

На программы модернизации первичного звена здравоохранения Курская область получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей

В следующем году в Курской области намерены построить 34 ФАПа, офисы врачей общей практики в Железногорском, Тимском, Фатежском и Черемисиновском районах. Также в планах провести капитальный ремонт 5-й и 7-й курских поликлиник, а также поликлиник Железногорской, Тимской, Черемисиновской центральных районных больниц и трех ФАПов.Приобретут новые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы – всего 15 таких установок. Предусмотрена также закупка 30 автомобилей для доставки пациентов в больницы и медработников к пациентам.В общей сложности будет возведен 161 объект – это ФАПы, врачебные амбулатории, проведен капитальный ремонт в 45 учреждениях здравоохранения, закуплено новое медицинское оборудование и 88 автомобилей. Модернизация первичного звена в регионах проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах запланиована на 2021-2025 годы. Курская область в целом получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей, еще более 116,5 млн направят из региональной казны. В следующем году в регионе по региональной программе на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 654 млн рублей, из которых 21,2 млн рублей – областные средства.