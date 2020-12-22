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Курянину грозит 2 года лишения свободы за заведомо ложный донос

Мужчина проиграл сбережения, а чтобы скрыть это от матери, выдумал кражу
Курянину грозит 2 года лишения свободы за заведомо ложный донос

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34-летний житель Курска рискует стать фигурантом уголовного дела по факту совершения заведомо ложного доноса. 

К правоохранителям обратилась мать курянина. Вечером она обнаружила его спящим дома. Из квартиры пропали деньги и мобильный телефон. Мужчина рассказал, что у него в гостях были две девушки, с которыми он распивал спиртное. Употребил он якобы совсем немного, но быстро отключился, поэтому уверен, что ему что-то специально подмешали в алкоголь, чтобы совершить кражу. В полиции он даже написал заявление, к слову, правоохранители предупреждали его об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

В тот же день девушек, о которых рассказывал горожанин, нашли и опросили. Выяснилось, что они не были в гостях у курянина и не имеют отношения к пропаже его имущества и сбережений. После этого мужчина признался полицейским, что выдумал кражу, чтобы скрыть от матери истинную картину. Свой смартфон он продал, и все деньги, включая те, что хранились дома, проиграл на ставках. 

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Если вину злоумышленника докажут, за заведомо ложный донос ему грозит к уголовная ответственность. Мужчина может лишиться свободы на 2 года.

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