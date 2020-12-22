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Суд оштрафовал курскую «Квадру» на 1,5 миллиона

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки

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Арбитражный суд оштрафовал курскую  «Квадру» на 1,5 миллиона рублей за нарушение сроков ремонта теплосетей. Заявителем выступило местное отделение антимонопольной службы. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В первую очередь речь идет о 2018-19 годах, когда происходило множество аварий на теплосетях, и куряне долгое время оставались без горячей воды и отопления.  
Курское УФАС признало «Квадру» злоупотребляющей доминирующим положением и нарушившей предусмотренные Федеральным законом «О защите конкуренции» запреты в отношении неопределенного круга потребителей Курска.
Судебный спор между Курским УФАС и «Квадрой» в первой инстанции длился почти два года. В итоге позицию управления  суд поддержал полностью. Теплоэнергетики с таким решением не согласны и собираются его оспорить.
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