Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки

Арбитражный суд оштрафовал курскую «Квадру» на 1,5 миллиона рублей за нарушение сроков ремонта теплосетей. Заявителем выступило местное отделение антимонопольной службы. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В первую очередь речь идет о 2018-19 годах, когда происходило множество аварий на теплосетях, и куряне долгое время оставались без горячей воды и отопления.

Курское УФАС признало «Квадру» злоупотребляющей доминирующим положением и нарушившей предусмотренные Федеральным законом «О защите конкуренции» запреты в отношении неопределенного круга потребителей Курска.

Судебный спор между Курским УФАС и «Квадрой» в первой инстанции длился почти два года. В итоге позицию управления суд поддержал полностью. Теплоэнергетики с таким решением не согласны и собираются его оспорить.