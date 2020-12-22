В этом году в ДТП на курских дорогах пострадали 203 ребенка
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни школьных каникул, с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021-го в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Школьные каникулы».
Сотрудники Госавтоинспекции проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, использовании световозвращающих элементов на одежде. Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей, обеспечат контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».
Также региональное управление ГИБДД проведет в школах тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди индивидуальных владельцев транспортных средств.