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Куряне получат январские пенсии до нового года

Это касается только тех, кто получает выплаты в первой половине месяца
Куряне получат январские пенсии до нового года

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Курское Отделение Пенсионного фонда сообщает об изменении в графике доставки пенсий за январь.

В связи с тем, что предприятия почтовой связи начнут свою работу с 4 января, всем получателям пенсии, у которых дата выплаты - 3-е число, январскую выплату перечислят досрочно - 29 или 30 декабря 2020 года. Далее с 4 января почтовые отделения будут доставлять выплаты по обычному графику.

Тем, кто получает пенсии через банки 10-го числа, выплаты за январь также перечислят досрочно – 30 декабря 2020 года. Те же, кто получает пенсии через банки 12-го, 20-го и 23-го числа, получит их по графику.

Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону горячей линии Отделения ПФР по Курской области 8(4712) 70-37-71.

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