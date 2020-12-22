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Курский губернатор вошел в Президиум и состав нового Госсовета

Роман Старовойт продолжит заниматься вопросами дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в составе комиссии «Транспорт»
Курский губернатор вошел в Президиум и состав нового Госсовета

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Президент утвердил состав Государственного совета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Владимир Путин является председателем Госсовета. В состав вошли: председатель правительства Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совфеда и Госдумы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава Евпатории, а также главы всех регионов, в том числе губернатор Курской области Роман Старовойт.  

Вместо рабочих групп Госсовета сформированы 18 комиссий по различным направлениям деятельности. Роман Старовойт продолжит заниматься вопросами дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в составе комиссии «Транспорт». Также губернатор продолжит работу в комиссии по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», уточняет пресс-служба региональной администрации.

Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства и взаимоотношения федерального центра, регионов и муниципалитетов.

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