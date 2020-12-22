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В субботу по Курску снова проедет экотакси

В этот заезд эковолонтеры также принимают «неформат» 
В субботу по Курску снова проедет экотакси

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В субботу, 26 декабря по Курску снова проедет экотакси. В этот заезд эковолонтеры также принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба. Отмечается, что неподготовленное вторсырьё принимать не будут, поэтому организаторы просят курян разложить сухое чистое вторсырьё по разным мешкам:

- макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;
- алюминиевые и жестяные банки;
- пластик - ПЭТ;
- стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы (необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца);
- батарейки;
- крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ;
- стрейч- и пупырчатую плёнку (отдельно) и Мягкий пластик (в виде чистых и сухих пакетов и упаковок с маркировкой 2, 4, 5(без фольгированного слоя). 

График движения:

12.00 - 12.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А);
12.40 - 13.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А);
13.20 - 13.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1);
14.00 - 14.20 - Челюскинцев, 25;
14.40 - 15.00 - парковка Европы, 29 (проспект Победы, 48).
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