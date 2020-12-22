Накануне проблему обсудили глава города и губернатор

Куряне продолжают жаловаться на неработающие светофоры. На некоторых городских перекрёстках автоматические регулировщики движения не работают уже почти неделю, не стало исключением и сегодняшнее утро: в режиме мигания сегодня в утренний час пик были светофоры на пересечении улиц Марата/Радищева и Уфимцева/Радищева, по движению в сторону Энгельса на перекрестке улиц Красной Армии и Бочарова, а также на проспекте Клыкова, уточняет ИА "Секунда". Не горит один из светофоров на перекрестке Гоголя/Димитрова.Накануне проблему обсудили глава города и губернатор. Основная причина неработающих светофоров в том, что подрядчик срывает сроки контракта.