Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах
А к концу недели регион накроет снегопад
На завтра же, 23 декабря прогноз Курского Гидрометцентра таков: в Курской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
Температура по области ночью будет колебаться от 6ºС до 11ºС мороза, днём - от 3ºС до 8ºС ниже нулевой отметки.
Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.