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Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

А к концу недели регион накроет снегопад
Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

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Гидрометцентр России предупреждает о мощном снегопаде. Он накроет регионы Центрального округа к концу рабочей недели. В связи с этим осложнится ситуация на дорогах. Возможно налипание мокрого снега на провода.

На завтра же, 23 декабря прогноз Курского Гидрометцентра таков: в Курской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. 

Температура по области ночью будет колебаться от 6ºС до 11ºС мороза, днём - от 3ºС до 8ºС ниже нулевой отметки.

Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.
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