Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

А к концу недели регион накроет снегопад

Гидрометцентр России предупреждает о мощном снегопаде. Он накроет регионы Центрального округа к концу рабочей недели. В связи с этим осложнится ситуация на дорогах. Возможно налипание мокрого снега на провода.На завтра же, 23 декабря прогноз Курского Гидрометцентра таков: в Курской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.Температура по области ночью будет колебаться от 6ºС до 11ºС мороза, днём - от 3ºС до 8ºС ниже нулевой отметки.Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.