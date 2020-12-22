За день трое молодых курян отдали телефонным аферистам больше 600 тысяч
Когда сбережения были переведены, злоумышленники начинали откровенно смеяться над своими жертвами и только тогда куряне понимали, что обмануты
Проверенная схема работы аферистов в очередной раз сработала: напугать человека, тем, что кто-то пытается похитить его деньги, предложить сохранить сбережения на безопасном счёте и считать полученную прибыль. В каждом из случаев горожане сами снимали собственные деньги и, выполняя указания незнакомцев, переводили их на неизвестные счета и даже на номера мобильных телефонов. Они настолько доверились мошенникам, что не смогли осознать главного – более безопасного места для денег, чем собственные руки быть не может.
Когда сбережения были переведены, злоумышленники начинали откровенно смеяться над своими жертвами и только тогда куряне понимали, что обмануты.
Сейчас по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.