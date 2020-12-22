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За день трое молодых курян отдали телефонным аферистам больше 600 тысяч

Когда сбережения были переведены, злоумышленники начинали откровенно смеяться над своими жертвами и только тогда куряне понимали, что обмануты
За день трое молодых курян отдали телефонным аферистам больше 600 тысяч

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Трое жителей Курска 25-ти, 27-ми и 24-х лет поговорили с мошенниками и лишились 340, 270 и 43 тысяч рублей соответственно. Каждый из них признался в полиции, что ранее из СМИ слышал, что незаконные транзакции и кредиты по телефону обсуждают только преступники. Но почему-то, когда позвонили «сотрудники службы безопасности банка», куряне поверили им и не прервали разговор.

Проверенная схема работы аферистов в очередной раз сработала: напугать человека, тем, что кто-то пытается похитить его деньги, предложить сохранить сбережения на безопасном счёте и считать полученную прибыль. В каждом из случаев горожане сами снимали собственные деньги и, выполняя указания незнакомцев, переводили их на неизвестные счета и даже на номера мобильных телефонов. Они настолько доверились мошенникам, что не смогли осознать главного – более безопасного места для денег, чем собственные руки быть не может.

Когда сбережения были переведены, злоумышленники начинали откровенно смеяться над своими жертвами и только тогда куряне понимали, что обмануты. 

Сейчас по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
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