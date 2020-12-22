ПФР напомнил курянам о необходимости оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов
Это нужно сделать до 31 декабря включительно
Бесплатно припарковать на платных стоянках можно автомобили, управляемые инвалидами первой или второй группы, или перевозящие их, в том числе детей-инвалидов. Бесплатная парковка предоставляется также инвалидам третьей группы, имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению, а также получившим до 1 июля 2020 года в учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид".
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, а также через личный кабинет на сайте Федерального реестра инвалидов или по предварительной записи в МФЦ . Причем при оформлении разрешения онлайн самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку не нужно - все необходимые сведения уже есть в базе данных.
С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.
Уточняется, что за инвалидом одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах.