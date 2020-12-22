ПФР напомнил курянам о необходимости оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов

Это нужно сделать до 31 декабря включительно

С 1 января в России льготная парковка для инвалидов будет действовать на основании данных Федерального реестра инвалидов. Об этом напоминает Пенсионный фонд. Чтобы не иметь потом сложностей с ГИБДД и не получать штрафы, вплоть до 31 декабря курянам, пользующимся автомобильным знаком "Инвалид", нужно оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозятся либо инвалид, либо ребенок-инвалид.Бесплатно припарковать на платных стоянках можно автомобили, управляемые инвалидами первой или второй группы, или перевозящие их, в том числе детей-инвалидов. Бесплатная парковка предоставляется также инвалидам третьей группы, имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению, а также получившим до 1 июля 2020 года в учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид".Оформить разрешение на бесплатную парковку можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, а также через личный кабинет на сайте Федерального реестра инвалидов или по предварительной записи в МФЦ . Причем при оформлении разрешения онлайн самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку не нужно - все необходимые сведения уже есть в базе данных.С 1 января 2021 года получить доступ к льготной парковке можно будет только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.Уточняется, что за инвалидом одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах.