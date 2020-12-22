Куряне продолжают жаловаться на подорожание лекарств

ТАКТ". Согласно представленной им информации, из 1728 коек для ковид-больных 1512 занято. На них - не только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но и куряне с пневмониями. Замедлить темпы прироста числа заболевших должна начатая в регионе вакцинация.Обсуждение стоящих на повестке дня вопросов по сложившейся традиции началось с обширного доклада профильного заместителя губернатора по здравоохранению Андрея Белостоцкого, сообщает телеканал "
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Закончена вакцинация от ковид, вакцинировано 1000 человек. Поступило у нас 2 тысячи доз вакцины, она у нас двухкомпонентная. Первой вакциной мы уже привили 1000 человек. И второй компонент у нас будет использован 6,7,8, 9,10 января. Пациенты все оповещены уже.
Завершается и вакцинация от гриппа. Кроме того, уже скоро куряне получат вторую российскую вакцину от ковид. Андрей Белостоцкий отметил, что Курская область вошла в число пилотных 18 регионов, куда в ближайшее время будет поставлен препарат, разработанный научно-исследовательским центром «Вектор».
Участники совещания не обошли вниманием и тему подорожания лекарств. По информации заместителя губернатора Юрия Князева, проверка аптечных сетей подходит к завершению, проанализирована стоимость без малого тысячи лекарственных средств. Подробный отчет о результатах работы надзорных органов должен быть представлен главе региона в самое ближайшее время. Сообщения о многократном повышении цен на ряд лекарств продолжают поступать в Центр управления регионом и на личные страницы губернатора в социальных сетях.
Юрий Князев, заместитель губернатора Курской области:
- Граждане активно обсуждают рост цен на медикаменты, отмечая, что за последний месяц цены на некоторые препараты поднялись в несколько раз. Например, один из наиболее популярных сейчас препаратов – «Цефтриаксон» – раньше стоил 40 рублей, а сейчас цена доходит до 500.
Поинтересовался губернатор и ситуацией с детскими выплатами по поручению президента. Андрей Белостоцкий заверил главу региона, что ежемесячные пособия родителями уже получены, задолженность погашена. А новую выплату в размере 5 тысяч рублей до Нового года получат все нуждающиеся семьи с детьми, перечислениями занимается Пенсионный фонд.
Куряне продолжают жаловаться на подорожание лекарств
Сообщения о многократном повышении цен на ряд лекарств продолжают поступать в Центр управления регионом и на личные страницы губернатора в социальных сетях