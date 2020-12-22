  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

С пяти центральных улиц Курска демонтировали более двух десятков незаконных рекламных конструкций

Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров на не предназначенных для этого местах
С пяти центральных улиц Курска демонтировали более двух десятков незаконных рекламных конструкций

Читайте также

С пяти центральных улиц Курска - Ленина, Радищева, Гоголя, Димитрова, Павлова - демонтировали более двух десятков незаконных рекламных штендеров и других конструкций. Мониторинг проводят специалисты управления по делам ГО и ЧС. 

Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров, равно как и вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, павильонах остановок общественного пассажирского транспорта, ограждениях, опорах и других не предназначенных для этого местах, напоминают в мэрии.

Сегодня аналогичный рейд проходит по улице 50 лет Октября.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Спасатели предупреждают курян о гололедице на дорогах

Житель Курской области накупил одежды для себя и друга по краденой кредитке

Куряне продолжают жаловаться на подорожание лекарств

ПФР напомнил курянам о необходимости оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов

За день трое молодых курян отдали телефонным аферистам больше 600 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске