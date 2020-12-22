С пяти центральных улиц Курска демонтировали более двух десятков незаконных рекламных конструкций
Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров на не предназначенных для этого местах
Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров, равно как и вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, павильонах остановок общественного пассажирского транспорта, ограждениях, опорах и других не предназначенных для этого местах, напоминают в мэрии.
Сегодня аналогичный рейд проходит по улице 50 лет Октября.