С пяти центральных улиц Курска демонтировали более двух десятков незаконных рекламных конструкций

Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров на не предназначенных для этого местах

С пяти центральных улиц Курска - Ленина, Радищева, Гоголя, Димитрова, Павлова - демонтировали более двух десятков незаконных рекламных штендеров и других конструкций. Мониторинг проводят специалисты управления по делам ГО и ЧС.Правила благоустройства города запрещают установку рекламных штендеров, равно как и вывешивание частных объявлений на фасадах зданий, павильонах остановок общественного пассажирского транспорта, ограждениях, опорах и других не предназначенных для этого местах, напоминают в мэрии.Сегодня аналогичный рейд проходит по улице 50 лет Октября.