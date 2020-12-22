Житель Курской области накупил одежды для себя и друга по краденой кредитке

Теперь железногорец рискует отправиться за решетку на 6 лет

Житель Железногорска попал под уголовное дело после того, как нашел чужую банковскую карту и потратил имеющиеся на ней деньги.В полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что с ее ранее утерянной карты похищены более 7 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого - им оказался 42-летний железногорец. Мужчина нашел на улице карту, которая оснащена функцией бесконтактной оплаты, и решил этим воспользоваться. Активно пользуясь чужой картой, он купил для себя и своего друга обувь, одежду, спиртное и сигареты, а потом выбросил карту. Как объяснил горожанин свои действия полицейским, будучи пьяным, он надеялся, что никто не установит его личность.Возбуждено уголовное дело. За кражу (а именно так квалифицирует подобные действия Уголовный кодекс) железногорец рискует отправиться за решетку на 6 лет.Правоохранители напоминают, что при обнаружении чужих банковских карт необходимо обратиться в полицию или отделение банка, которому принадлежит карта. В случае отсутствия соответствующего отделения на территории проживания – сообщить информацию на «горячую линию» для блокировки карты. Во избежание привлечения к уголовной ответственности ни в коем случае не следует производить какие-либо операции с чужих платежных средств.