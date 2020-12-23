солонозелено. Стать ее участником может каждый. Для этого нужно сделать кормушку или солонец, сфотографировать, написать отчет в группе "ВКонтакте" курских охотников и добавить к нему хэштеги #солонозелено #КлубохотниковКурскойобласти46 #АЛТХ.Курян призывают подкармливать диких животных. В регионе проводится ежегодная акция #
Охотники говорят, что лесные обитатели с удовольствием едят такую кору с солонцами.
Курских охотников призывают подкармливать диких животных
В регионе проводится ежегодная акция #солонозелено