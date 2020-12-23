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Курских охотников призывают подкармливать диких животных

В регионе проводится ежегодная акция #солонозелено
Курских охотников призывают подкармливать диких животных

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Курян призывают подкармливать диких животных. В регионе проводится ежегодная акция #солонозелено. Стать ее участником может каждый. Для этого нужно сделать кормушку или солонец, сфотографировать, написать отчет в группе "ВКонтакте" курских охотников и добавить к нему хэштеги #солонозелено #КлубохотниковКурскойобласти46 #АЛТХ. 

Охотники говорят, что лесные обитатели с удовольствием едят такую кору с солонцами. 

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