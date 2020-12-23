Курская область. Путепровод через железную дорогу в Курчатове построили на год раньше

Современная четырёхполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города атомщиков

В Курчатове завершили строительство путепровода через железную дорогу. Современная четырёхполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города. Протяженность дороги – почти 900 метров.





Работы выполнены на год раньше намеченного срока и, что немаловажно, без потери качества. Обошлись они почти в 313 млн рублей, это деньги из федерального бюджета.





В следующем году в планах направить на уличную дорожную сеть Курчатова 150 млн рублей. В Южном микрорайоне хотят отремонтировать старые улицы и построить новые.