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Курская область. Путепровод через железную дорогу в Курчатове построили на год раньше

Современная четырёхполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города атомщиков

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В Курчатове завершили строительство путепровода через железную дорогу. Современная четырёхполосная дорога с обустроенными тротуарами и освещением связала Северный и Южный микрорайоны города. Протяженность дороги – почти 900 метров. 

Работы выполнены на год раньше намеченного срока и, что немаловажно, без потери качества. Обошлись они почти в 313 млн рублей, это деньги из федерального бюджета.

В следующем году в планах направить на уличную дорожную сеть Курчатова 150 млн рублей. В Южном микрорайоне хотят отремонтировать старые улицы и построить новые.
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