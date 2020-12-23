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Лента новостей / Происшествия

В Курске пьяный водитель насмерть сбил пенсионера, шедшего не по «зебре»

Авария произошла на улице Бойцов 9-й Дивизии

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Вечером 22 декабря в Курске произошла авария, в которой погиб пенсионер. 

Как сообщили в ГИБДД, в шестом часу вечера 44-летний водитель на автомобиле «Шевроле» ехал по ул. Бойцов 9-й Дивизии со стороны ул. В. Луговая в направлении ул. 50 лет Октября. Напротив дома 73 по ул. Бойцов 9-й Дивизии он задавил пешехода - 84-летнего старика, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В результате пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.  У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, отмечают в Госавтоинспекции.
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