Губернатор разрешил курским ресторанам работать в новогоднюю ночь

Правда, только до 2-х часов и без развлечений

Губернатор разрешил курским заведениям общепита работать в новогоднюю ночь. Правда, только до 2-х часов. При этом корпоративы, дискотеки и прочие развлекательные мероприятия остаются под запретом. Услуги будут оказываться исключительно по питанию. Об этом Роман Старовойт сообщил на онлайн-совещании с представителями ресторанного бизнеса. Также с 25 декабря работу предприятий общественного питания продлят на час - до полуночи.Как пояснил глава региона, это хоть как-то снизит выпадающие доходы ресторанов и кафе и позволит сохранить рабочие места.