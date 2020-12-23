  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Губернатор разрешил курским ресторанам работать в новогоднюю ночь

Правда, только до 2-х часов и без развлечений

Читайте также

Губернатор разрешил курским заведениям общепита работать в новогоднюю ночь. Правда, только до 2-х часов. При этом корпоративы, дискотеки и прочие развлекательные мероприятия остаются под запретом. Услуги будут оказываться исключительно по питанию. Об этом Роман Старовойт сообщил на онлайн-совещании с представителями ресторанного бизнеса. Также с 25 декабря работу предприятий общественного питания продлят на час - до полуночи. 

Как пояснил глава региона, это хоть как-то снизит выпадающие доходы ресторанов и кафе и позволит сохранить рабочие места. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Метель, снегопады и гололед прогнозируют в Курской области в ближайшие дни

В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы

Серийный грабитель из Курчатова попался на краже телефона в курском магазине

На фоне пандемии куряне стали чаще заказывать электронную подпись

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске