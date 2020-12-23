Жительница Курской области перевела больше миллиона "врачу" с сайта знакомств

Чтобы помочь дистанционному кавалеру она даже взяла кредит

48-летняя жительница Железногорска на протяжении 8 месяцев переводила деньги человеку, с которым познакомилась на сайте знакомств и которого никогда не видела.Горожанка год назад зарегистрировалась на сайте знакомств и вскоре получила сообщение от одного из пользователей. Незнакомец из далёкой страны представился врачом-нейрохирургом. Для убедительности мужчина вел переписку на английском языке. Чтобы завоевать доверие он открыто обсуждал перспективы развития отношений и возникшие чувства. В одном из писем он рассказал женщине, что находится в командировке в Европе и ему нужна помощь. Якобы его сын попал в ДТП в чужой стране и ему необходимо срочно перевести деньги на банковский счет. Вернуть долг иностранец обещал сразу после командировки.Женщина поверила в вымышленную историю и отправила небольшую сумму в иностранной валюте. На этом аферист не остановился и продолжил выманивать у неё деньги. Женщина, получая небольшую зарплату, даже взяла кредит в банке, чтобы помочь новому знакомому. В общей сложности она перевела ему 1 миллион 100 тысяч рублей.Со временем горожанка стала понимать, что цель её возлюбленного только деньги и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Преступника ищут.