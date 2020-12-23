  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жительница Курской области перевела больше миллиона "врачу" с сайта знакомств

Чтобы помочь дистанционному кавалеру она даже взяла кредит 
Жительница Курской области перевела больше миллиона "врачу" с сайта знакомств

Читайте также

48-летняя жительница Железногорска на протяжении 8 месяцев переводила деньги человеку, с которым познакомилась на сайте знакомств и которого никогда не видела. 

Горожанка год назад зарегистрировалась на сайте знакомств и вскоре получила сообщение от одного из пользователей. Незнакомец из далёкой страны представился врачом-нейрохирургом. Для убедительности мужчина вел переписку на английском языке. Чтобы завоевать доверие он открыто обсуждал перспективы развития отношений и возникшие чувства. В одном из писем он рассказал женщине, что находится в командировке в Европе и ему нужна помощь. Якобы его сын попал в ДТП в чужой стране и ему необходимо срочно перевести деньги на банковский счет. Вернуть долг иностранец обещал сразу после командировки.

Женщина поверила в вымышленную историю и отправила небольшую сумму в иностранной валюте. На этом аферист не остановился и продолжил выманивать у неё деньги. Женщина, получая небольшую зарплату, даже взяла кредит в банке, чтобы помочь новому знакомому. В общей сложности она перевела ему 1 миллион 100 тысяч рублей. 

Со временем горожанка стала понимать, что цель её возлюбленного только деньги и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Преступника ищут.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Метель, снегопады и гололед прогнозируют в Курской области в ближайшие дни

В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы

Серийный грабитель из Курчатова попался на краже телефона в курском магазине

На фоне пандемии куряне стали чаще заказывать электронную подпись

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске