  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Троих курян оштрафовали за отказ надеть маску в общественном транспорте

Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Железнодорожном округе
Троих курян оштрафовали за отказ надеть маску в общественном транспорте

Читайте также

Троих курян оштрафовали за отказ надеть маску в общественном транспорте. Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Железнодорожном округе, сообщает пресс-служба мэрии Курска.

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, полиции и управления по делам ГО и ЧС проверили более 200 единиц подвижного состава. Водителям и пассажирам напомнили о важности использования средств индивидуальной защиты. 

На трех курян, игнорирующих введенные ограничения, ревизорам пришлось составить протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Метель, снегопады и гололед прогнозируют в Курской области в ближайшие дни

В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы

Серийный грабитель из Курчатова попался на краже телефона в курском магазине

На фоне пандемии куряне стали чаще заказывать электронную подпись

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске