Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Железнодорожном округе

Троих курян оштрафовали за отказ надеть маску в общественном транспорте. Очередной рейд по соблюдению масочного режима прошел в Железнодорожном округе, сообщает пресс-служба мэрии Курска.Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, полиции и управления по делам ГО и ЧС проверили более 200 единиц подвижного состава. Водителям и пассажирам напомнили о важности использования средств индивидуальной защиты.На трех курян, игнорирующих введенные ограничения, ревизорам пришлось составить протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.