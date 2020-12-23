На фоне пандемии куряне стали чаще заказывать электронную подпись
С ее помощью можно не выходя из дома получить ИНН, оформить налоговый вычет и записать ребенка в детский сад или школу
По мнению экспертов, повышенный интерес может быть связан с особенностями работы в условиях пандемии. Электронная подпись универсальна в применении: с ее помощью можно не выходя из дома получить ИНН, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, поставить объект недвижимости на кадастровый учет, записать ребенка в детский сад или школу. При этом электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.
Чтобы получить сертификат электронной подписи в Удостоверяющем центре кадастровой палаты нужно на сайте сформировать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС. Срок действия сертификата - 15 месяцев.