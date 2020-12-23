На фоне пандемии куряне стали чаще заказывать электронную подпись

С ее помощью можно не выходя из дома получить ИНН, оформить налоговый вычет и записать ребенка в детский сад или школу

Спрос на электронные подписи в кадастровой палате Росреестра по Курской области вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. в этом году специалисты кадастровой палаты Росреестра выдали 236 сертификатов электронной подписи.По мнению экспертов, повышенный интерес может быть связан с особенностями работы в условиях пандемии. Электронная подпись универсальна в применении: с ее помощью можно не выходя из дома получить ИНН, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, поставить объект недвижимости на кадастровый учет, записать ребенка в детский сад или школу. При этом электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись.Чтобы получить сертификат электронной подписи в Удостоверяющем центре кадастровой палаты нужно на сайте сформировать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Понадобятся паспорт, ИНН и СНИЛС. Срок действия сертификата - 15 месяцев.