Серийный грабитель из Курчатова попался на краже телефона в курском магазине
В Курск житель города атомщиков приехал специально для совершения преступлений
Выяснилось, что похититель - житель Курчатова. Он специально приехал в Курск для совершения преступлений. Изучив ориентировки, созданные после аналогичных хищений, полицейские установили, что молодой человек причастен к пяти грабежам в Курске и ещё двум в родном городе. Краденые телефоны он сбывал за бесценок прохожим на улице.
Как сообщает городское УМВД, ранее курчатовец был осуждён за совершение мошенничества, теперь же он понесёт наказание за грабежи. Молодому мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.