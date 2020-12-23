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Лента новостей / В регионе

Серийный грабитель из Курчатова попался на краже телефона в курском магазине

В Курск житель города атомщиков приехал специально для совершения преступлений

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Курские полицейские задержали 26-летнего мужчину, когда тот пытался продать украденный телефон. Правоохранители выяснили, что несколько часов назад злоумышленник открыто похитил смартфон в салоне-магазине сотовой связи на улице Ленина. Сделав вид, что планирует покупку, он попросил снять с витрины гаджет и взял его в руки. В тот момент, когда продавец ненадолго отвлёкся и подошёл к кассе, подозреваемый выбежал с телефоном на улицу. 

Выяснилось, что похититель - житель Курчатова. Он специально приехал в Курск для совершения преступлений. Изучив ориентировки, созданные после аналогичных хищений, полицейские установили, что молодой человек причастен к пяти грабежам в Курске и ещё двум в родном городе. Краденые телефоны он сбывал за бесценок прохожим на улице. 

Как сообщает городское УМВД, ранее курчатовец был осуждён за совершение мошенничества, теперь же он понесёт наказание за грабежи. Молодому мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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