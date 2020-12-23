В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

В новогоднюю ночь рядом с Драмтеатром планируется установить большой экран

На Театральной площади Курска официально стартовали новогодние торжества. Объявили о начале праздничных мероприятий Дед Мороз и Снегурочка. Гостей встречали губернатор и мэр.Новогоднему волшебнику доложили, что город к празднику готов. После чего Дед Мороз зажег главную новогоднюю елку.В этом году на Театральной площади установлены светодиодные арт-объекты и работает Губернский каток. Также украшены к празднику улицы и скверы во всех микрорайонах.В новогоднюю ночь рядом с Драмтеатром планируется установить большой экран, на котором будут транслироваться новогодние поздравления.