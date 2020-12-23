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В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

В новогоднюю ночь рядом с Драмтеатром планируется установить большой экран
В Курске дали официальный старт новогодним торжествам

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На Театральной площади Курска официально стартовали новогодние торжества. Объявили о начале праздничных мероприятий Дед Мороз и Снегурочка. Гостей встречали губернатор и мэр.

Новогоднему волшебнику доложили, что город к празднику готов. После чего Дед Мороз зажег главную новогоднюю елку.

В этом году на Театральной площади установлены светодиодные арт-объекты и работает Губернский каток. Также украшены к празднику улицы и скверы во всех микрорайонах.

В новогоднюю ночь рядом с Драмтеатром планируется установить большой экран, на котором будут транслироваться новогодние поздравления. 
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