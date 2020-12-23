ТАКТ".В кардиологическом отделении регионального сосудистого центра, который находится на базе Курской областной клинической больницы, продолжается капитальный ремонт, сообщает телеканал "
Ведется замена полов, потолков, дверей, окон, будет осуществлена перепланировка палат. Здесь появится система палатной сигнализации, которая обеспечит связь пациентов с постом дежурной медсестры. Будут закуплены новые функциональные кровати. Количество мест в отделении увеличится до 50, 12 из них – в палатах реанимации и интенсивной терапии.
Средства на реконструкцию выделены из областного бюджета. Работы планируется завершить в начале следующего года.
В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы
Количество мест в отделении увеличится до 50