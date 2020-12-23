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Лента новостей / В регионе

В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы

 Количество мест в отделении увеличится до 50
В сосудистом центре Курска продолжаются ремонтные работы

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В кардиологическом отделении регионального сосудистого центра, который находится на базе Курской областной клинической больницы, продолжается капитальный ремонт, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Ведется замена полов, потолков, дверей, окон, будет осуществлена перепланировка палат. Здесь появится система палатной сигнализации, которая обеспечит связь пациентов с постом дежурной медсестры. Будут закуплены новые функциональные кровати. Количество мест в отделении увеличится до 50, 12 из них – в палатах реанимации и интенсивной терапии. 

Средства на реконструкцию выделены из областного бюджета. Работы планируется завершить в начале следующего года.
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