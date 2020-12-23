Метель, снегопады и гололед прогнозируют в Курской области в ближайшие дни
На Курскую область надвигается циклон с Западной Европы
Днем пройдут снегопады, местами сильные с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы, усиление ветра до 12-17 м/с с метелью.
Сильный снег ожидается днем 25 декабря, высота снежного покрова составит 10-25 см.
В Курске спасатели не исключают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных c повреждением и обрывом линий связи и электропередач (в т.ч. при падении деревьев и веток от деревьев на провода), обрушением слабоукрепленных конструкций, ветровалом деревьев и увеличением количества ДТП.
На объектах жилищно-коммунального хозяйства могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми отключениями электроснабжения, объектов жизнеобеспечения населения, здравоохранения, что может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности населения, предупреждают спасатели. Возможны аварии на насосных станциях, затруднение движения транспорта.
При этом ожидается небольшое потепление - днем температура составит от 3°С мороза до 2ºС тепла.
Завтра же в регионе будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет колебаться от 5ºС до 10ºС мороза, днем термометры покажут от 1ºС до 6ºС ниже нулевой отметки.