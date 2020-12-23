Метель, снегопады и гололед прогнозируют в Курской области в ближайшие дни

На Курскую область надвигается циклон с Западной Европы

На центр Европейской территории России надвигается активный циклон с Западной Европы. В Курской области 25-26 декабря ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, информирует управление по делам ГО и ЧС.Днем пройдут снегопады, местами сильные с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы, усиление ветра до 12-17 м/с с метелью.Сильный снег ожидается днем 25 декабря, высота снежного покрова составит 10-25 см.В Курске спасатели не исключают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных c повреждением и обрывом линий связи и электропередач (в т.ч. при падении деревьев и веток от деревьев на провода), обрушением слабоукрепленных конструкций, ветровалом деревьев и увеличением количества ДТП.На объектах жилищно-коммунального хозяйства могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми отключениями электроснабжения, объектов жизнеобеспечения населения, здравоохранения, что может повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности населения, предупреждают спасатели. Возможны аварии на насосных станциях, затруднение движения транспорта.При этом ожидается небольшое потепление - днем температура составит от 3°С мороза до 2ºС тепла.Завтра же в регионе будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет колебаться от 5ºС до 10ºС мороза, днем термометры покажут от 1ºС до 6ºС ниже нулевой отметки.