В Курске проверяют точки продажи пиротехники
А полицейские напоминают, где запрещено применение пиротехнических средств
Отмечается, что ни в одном случае значительных нарушений не выявлено. Продавцы предоставили для проверки все необходимые документы и сертификаты. Также в торговых точках выполняются установленные требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехники.
В свою очередь сотрудники правового отделения городского УМВД напомнили, где запрещено применение пиротехнических средств:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Курянам напоминают, что покупать следует только сертифицированные пиротехнические изделия и только в специализированных магазинах. Все пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, поэтому на каждом из них должен быть знак соответствия. Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена.