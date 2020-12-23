В Курске проверяют точки продажи пиротехники

А полицейские напоминают, где запрещено применение пиротехнических средств

Накануне сотрудники городского комитета экономического развития, управления по делам ГО и ЧС, сотрудники полиции и инспекторы государственного пожарного надзора проверили 8 точек прожад пиротехники.Отмечается, что ни в одном случае значительных нарушений не выявлено. Продавцы предоставили для проверки все необходимые документы и сертификаты. Также в торговых точках выполняются установленные требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехники.В свою очередь сотрудники правового отделения городского УМВД напомнили, где запрещено применение пиротехнических средств:а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.Курянам напоминают, что покупать следует только сертифицированные пиротехнические изделия и только в специализированных магазинах. Все пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, поэтому на каждом из них должен быть знак соответствия. Продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним запрещена.