В Курской области ищут водителя, сбившего на "зебре" 12-летнюю девочку
Авария произошла 23 декабря на улице Ленина в Железногорске
Водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате подросток получила различные травмы.
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02, либо по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» 8 (47148) 2-64-55 и 2-57-09.