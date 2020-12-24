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В Курской области ищут водителя, сбившего на "зебре" 12-летнюю девочку

Авария произошла 23 декабря на улице Ленина в Железногорске
В Курской области ищут водителя, сбившего на "зебре" 12-летнюю девочку

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23 декабря в Железногорске Курской области неизвестный автомобилист сбил 12-летнюю девочку. Авария произошла около 5 часов вечера на улице Ленина в районе дома №90.

Водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на школьницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате подросток получила различные травмы.
 
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02, либо по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Железногорский» 8 (47148) 2-64-55 и 2-57-09.

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