Курская пенсионерка отдала 22 тысячи за дешевую бижутерию
Мошенницу ищет полиция
Курянка поверила в историю и отдала гостье всё что было – 22 тысячи рублей. Аферистка показала золото, сложила его в коробку и сказала, что вечером вернёт долг и заберёт украшения. Уходя, незнакомка пообещала, что заплатит за помощь 10 тысяч рублей и вдобавок принесёт набор продуктов. Спустя несколько часов пенсионерка решила посмотреть на ювелирные изделия. Внутри коробки оказались блестящие, но ничего не стоящие кольца. Женщина поняла, что её обманули и позвонила в полицию.
Сейчас правоохранители ищут подозреваемую. Есть основания полагать, что она специально приехала в Курск для совершения преступлений и уже покинула пределы региона.
На вид злоумышленнице около 50 лет, среднего телосложения, рост порядка 165 сантиметров, тёмные волосы и глаза. Была одета в удлиненную чёрную матерчатую куртку, брюки, чёрные сапоги, под курткой красный жилет. На голове серая вязаная шапка, сверху платок. Особая примета - золотые коронки на зубах.
Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о подозреваемой, оказать помощь следствию, обратившись в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102.