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Курская пенсионерка отдала 22 тысячи за дешевую бижутерию

Мошенницу ищет полиция
Курская пенсионерка отдала 22 тысячи за дешевую бижутерию

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В Курске доверчивая пенсионерка стала жертвой мошенницы. Женщина возвращалась домой из магазина, когда к ней подошла незнакомка. Она рассказала, что приехала в Курск издалека, чтобы торговать и попросила сдать ей комнату на полторы недели. Во время разговора незнакомка всячески пыталась расположить к себе пенсионерку и в результате уговорила пустить её в ванную. В квартире злоумышленница рассказала о проблемах по работе и внезапно возникших финансовых трудностях, стала просить одолжить ей денег, пообещав оставить в залог ювелирные украшения. 
 
Курянка поверила в историю и отдала гостье всё что было – 22 тысячи рублей. Аферистка показала золото, сложила его в коробку и сказала, что вечером вернёт долг и заберёт украшения. Уходя, незнакомка пообещала, что заплатит за помощь 10 тысяч рублей и вдобавок принесёт набор продуктов. Спустя несколько часов пенсионерка решила посмотреть на ювелирные изделия. Внутри коробки оказались блестящие, но ничего не стоящие кольца. Женщина поняла, что её обманули и позвонила в полицию.

Сейчас правоохранители ищут подозреваемую. Есть основания полагать, что она специально приехала в Курск для совершения преступлений и уже покинула пределы региона.

На вид злоумышленнице около 50 лет, среднего телосложения, рост порядка 165 сантиметров, тёмные волосы и глаза. Была одета в удлиненную чёрную матерчатую куртку, брюки, чёрные сапоги, под курткой красный жилет. На голове серая вязаная шапка, сверху платок. Особая примета - золотые коронки на зубах. 

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о подозреваемой, оказать помощь следствию, обратившись в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102.

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