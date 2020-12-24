В Курске вдоль двух рек хотят сделать «Серебряное кольцо»

Куряне обеспокоены возможным появлением автодороги, затрагивающей частный сектор и часть урочища Хохлов лес

Куряне обеспокоены возможным появлением автодороги, затрагивающей частный сектор и часть урочища Хохлов лес. Накануне представители городской администрации встретились с жителями 5-й Стрелецкой улицы, чтобы обсудить перспективы развития территории.Как пояснила председатель комитета архитектуры и градостроительства Курска Ирина Аникеева (чиновницу назначили на эту должность 23 декабря), утвержденного проекта, в соответствии с которым будет строиться такая трасса, нет. Речь идет о проекте планировки территории, который находится в процессе разработки. Эту работу выполняет «Курскгражданпроект» по заказу регионального комитета архитектуры. В Геплане Курска эта автодорога появится, если власти утвердят проект планировки территорий.Местные жители выступили против строительства автодороги. Они просят о развитии зеленой зоны, строительстве моста, соединяющего их улицу с Боевой дачей и обустройстве пляжа.По словам Ирины Аникеевой, в планах мэрии обустройство зеленой зоны, прилегающей к Стрелецким переулкам. Там должен появиться рекреационный спортивный кластер, предусмотрено также строительство ряда спортивных объектов: стадиона, футбольного поля и бассейна. Параллельно разрабатывается проект «Серебряное кольцо» - сейчас это только лишь концепция, которая ставит задачу интегрировать в городское пространство лесные и речные экосистемы. Вдоль Кура и Тускари пройдут два велосипедных кольца: малое, протяженность порядка 15 километров и большое – 25 километров.Власти заверили - ни один из проектов не примут без проведения общественных обсуждений.