  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские рестораторы потеряли 60-90% оборота

Вдобавок из индустрии гостеприимства идёт отток квалифицированных кадров
Курские рестораторы потеряли 60-90% оборота

Читайте также

Курские рестораторы заявили о падении оборота на 60-90%. И это те, которым разрешено работать в пандемию. Ночные же заведения и вовсе теряют 100% выручки. Вдобавок из индустрии гостеприимства идёт отток квалифицированных кадров. Об этом бизнесмены говорили на совещании с губернатором. 

Несмотря на то, что в первую волну ковида заведения общепита перестроили свой бизнес под существующие реалии: развивали доставку, оптимизировали расходы, аренду и персонал, то сейчас, с введением новых ограничений, все эти усилия сошли на нет. Надежды были на новогодние праздники, но корпоративы и прочие развлекательные мероприятия под запретом. 

После общения с представителями сферы Роман Старовойт принял решение с 25 до 30 декабря продлить работу общепита на час - до полуночи, а в новогоднюю ночь - до 2 часов. Но, по-прежнему, без развлечений. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские спасатели развернули на трассах 36 пунктов временного размещения водителей

Курским спасателям вручили новые автомобили

Курск претендует на звание народной новогодней столицы России

На пожаре под Курском погиб 93-летний пенсионер

Курским охотникам предлагают обсудить новые параметры охоты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске