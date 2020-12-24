Курские рестораторы потеряли 60-90% оборота
Вдобавок из индустрии гостеприимства идёт отток квалифицированных кадров
Несмотря на то, что в первую волну ковида заведения общепита перестроили свой бизнес под существующие реалии: развивали доставку, оптимизировали расходы, аренду и персонал, то сейчас, с введением новых ограничений, все эти усилия сошли на нет. Надежды были на новогодние праздники, но корпоративы и прочие развлекательные мероприятия под запретом.
После общения с представителями сферы Роман Старовойт принял решение с 25 до 30 декабря продлить работу общепита на час - до полуночи, а в новогоднюю ночь - до 2 часов. Но, по-прежнему, без развлечений.