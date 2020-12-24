ТАКТ".В течение последней недели учреждение не принимало больных COVID-19. В стационаре требовался плановый ремонт газификатора. Специалисты провели техническое обслуживание оборудования и устранили замечания, сообщает телеканал "
С 23 декабря учреждение вернулось к прежнему режиму работы. Здесь развернуто 128 мест под прием больных с коронавирусной инфекцией. Кислород подведён к 92 койкам, 45 из них реанимационные.
Курский городской роддом возобновил прием пациентов с коронавирусом
Здесь развернуто 128 мест под прием больных с коронавирусом