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Курский городской роддом возобновил прием пациентов с коронавирусом

Здесь развернуто 128 мест под прием больных с коронавирусом
Курский городской роддом возобновил прием пациентов с коронавирусом

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В течение последней недели учреждение не принимало больных COVID-19. В стационаре требовался плановый ремонт газификатора. Специалисты провели техническое обслуживание оборудования и устранили замечания, сообщает телеканал "ТАКТ".

С 23 декабря учреждение вернулось к прежнему режиму работы. Здесь развернуто 128 мест под прием больных с коронавирусной инфекцией. Кислород подведён к 92 койкам, 45 из них реанимационные.
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