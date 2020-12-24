В Курске оштрафовали 24 водителя за катание на "ватрушках" на парковках у "Ленты" и "Леруа Мерлен"
В Госавтоинспекции обещают проводить такие рейды регулярно
По итогам рейда к административной ответственности привлекли 24 водителя. Двоих пришлось доставить в отделы полиции, где разбирательство продолжилось - у них обнаружили признаки подделки документов и неоплаты административного штрафа в установленный законом срок.
В Госавтоинспекции обещают проводить такие рейды регулярно и призывают, ни в коем случае не использовать тюбинги, "ватрушки" и другие похожие предметы для катания прицепом к автомобилю.