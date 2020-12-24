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В Курске оштрафовали 24 водителя за катание на "ватрушках" на парковках у "Ленты" и "Леруа Мерлен"

В Госавтоинспекции обещают проводить такие рейды регулярно
В Курске оштрафовали 24 водителя за катание на "ватрушках" на парковках у "Ленты" и "Леруа Мерлен"

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Сотрудники курской ГИБДД провели ночной рейд на парковке у магазинов "Лента" и "Леруа Мерлен". От горожан часто поступают жалобы на то, что автомобилисты устраивают там гонки, дрифтуют, катаются на прицепленных к машинам "ватрушках". Там регулярно происходят ДТП.

По итогам рейда к административной ответственности привлекли 24 водителя. Двоих пришлось доставить в отделы полиции, где разбирательство продолжилось - у них обнаружили признаки подделки документов и неоплаты административного штрафа в установленный законом срок. 

В Госавтоинспекции обещают проводить такие рейды регулярно и призывают, ни в коем случае не использовать тюбинги, "ватрушки" и другие похожие предметы для катания прицепом к автомобилю.
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