Курские спасатели развернули на трассах 36 пунктов временного размещения водителей

В Курской области готовятся к метели. Также в прогнозе туман и гололёд

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 25 декабря в Курской области ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица, местами туман и метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от 2ºС до 7ºС мороза, днём от 3ºС мороза до 2ºС градусов тепла. 26 декабря небольшие осадки сохранятся.Спасатели уже развернули оперативные штабы в Курской области, сообщает региональное МЧС. Подготовлены 32 стационарных пункта питания и обогрева, 36 пунктов временного размещения водителей на федеральных трассах, а также два городка жизнеобеспечения. Задействованы более тысячи аварийно-восстановительных бригад.Курян и гостей региона спасатели просят соблюдать меры личной безопасности, не выходить на улицу без необходимости, избегать шатких строений и конструкций, деревьев и линий электропередач. Эти рекомендации касаются и водителей. Их призывают также соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах. В случае ЧП обращаться за помощью по телефонам 101 и 112.