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Лента новостей / В регионе

Курским охотникам предлагают обсудить новые параметры охоты

Власти обещают рассмотреть и учесть замечания и предложения курян при дальнейшей работе над проектом новых параметров охоты
Курским охотникам предлагают обсудить новые параметры охоты

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С 1 января 2021 вступает в силу Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении правил охоты». Специалисты регионального комитета природных ресурсов разрабатывают новые параметры охоты на территории Курской области. Проект документа опубликован на сайте региональной администрации. 

Все желающие могут оставить свои комментарии до 2 января. Власти обещают рассмотреть и учесть замечания и предложения курян при дальнейшей работе над проектом.
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