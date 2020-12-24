Проект документа опубликован на сайте региональной администрации.С 1 января 2021 вступает в силу Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении правил охоты». Специалисты регионального комитета природных ресурсов разрабатывают новые параметры охоты на территории Курской области.
Все желающие могут оставить свои комментарии до 2 января. Власти обещают рассмотреть и учесть замечания и предложения курян при дальнейшей работе над проектом.
Курским охотникам предлагают обсудить новые параметры охоты
Власти обещают рассмотреть и учесть замечания и предложения курян при дальнейшей работе над проектом новых параметров охоты