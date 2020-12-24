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Курским спасателям вручили новые автомобили

27 декабря спасательному ведомству исполняется 30 лет
Курским спасателям вручили новые автомобили

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Сегодня на Красной площади Курска состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя России. Губернатор вручил спасателям новую технику.

14 пожарно-спасательная часть по охране Мантуровского района получила пожарный автомобиль на базе «Урал». Две единицы пожарной техники поступят в подразделения Противопожарной службы Курской области. Пожарную насосную станцию ПНС-100 на базе автомобиля «КАМАЗ» получила 1 специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров Курска. Региональная аварийно-спасательная служба получила аварийно-спасательный автомобиль для доставки оборудования и личного состава к местам ЧС и происшествий. Оперативные автомобили Hyundai Greta поступили в распоряжение трех отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области. Учебно-методический центр по делам ГОЧС Курской области получил универсальный пожарный модуль для обучения населения.

Стоит отметить, что уходящий 2020 год стал юбилейным для МЧС России. 27 декабря спасательному ведомству исполняется 30 лет. В Курской области на страже безопасности жителей - более тысячи пожарных и спасателей, инспекторов пожарного надзора и ГИМС.
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