Курск претендует на звание народной новогодней столицы России
В город, который получит статус «народной новогодней столицы», в новом году приедут известные блогеры-эксперты
Организаторы акции - проекты президентской платформы «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ». В ней уже участвует более 150 населенных пунктов, в том числе крупные города. В лидерах - Новороссийск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Уфа и Салехард. Победителя определят 30 декабря.
В город, который получит статус «народной новогодней столицы», в новом году приедут известные блогеры-эксперты, а «мастера гостеприимства» снимут об этом городе большое тревел-шоу.