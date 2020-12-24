В город, который получит статус «народной новогодней столицы», в новом году приедут известные блогеры-эксперты

Курск претендует на звание народной новогодней столицы России. Наш город участвует во всероссийской акции «Народная новогодняя столица». Горожане выкладывают свои фото и видео в социальных сетях с призывом «Встречай Новый год с Курском».Организаторы акции - проекты президентской платформы «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ». В ней уже участвует более 150 населенных пунктов, в том числе крупные города. В лидерах - Новороссийск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Уфа и Салехард. Победителя определят 30 декабря.В город, который получит статус «народной новогодней столицы», в новом году приедут известные блогеры-эксперты, а «мастера гостеприимства» снимут об этом городе большое тревел-шоу.