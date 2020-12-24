Роман Старовойт заметил, что некоторые коммерсанты пользуются ажиотажным спросом на лекарства и резко поднимают цены

Губернатор пообещал стабилизировать цены на лекарства в курских аптеках. На днях в регион поступила большая партия медикаментов. Об этом во время прямой линии сообщил Роман Старовойт.Глава региона заметил, что некоторые коммерсанты пользуются ажиотажным спросом на лекарства и резко поднимают цены. По его словам, власти совместно с ФАС и ОНФ контролируют аптеки. Уже проверено более 80% аптек. Факты завышения цен подтвердились.Роман Старовойт заверил, что в рамках закона будут воздействовать на аптеки, чтобы стабилизировать цены.