Губернатор пообещал стабилизировать цены на лекарства в курских аптеках
Роман Старовойт заметил, что некоторые коммерсанты пользуются ажиотажным спросом на лекарства и резко поднимают цены
Глава региона заметил, что некоторые коммерсанты пользуются ажиотажным спросом на лекарства и резко поднимают цены. По его словам, власти совместно с ФАС и ОНФ контролируют аптеки. Уже проверено более 80% аптек. Факты завышения цен подтвердились.
Роман Старовойт заверил, что в рамках закона будут воздействовать на аптеки, чтобы стабилизировать цены.