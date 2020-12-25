Курянин похитил у друга полмиллиона рублей с помощью его же смартфона

Мужчина распивал спиртное вместе с приятелем и одолжил ему свой смартфон. Тот воспользовался случаем и раздал долги за счет чужих денег

Друга и полмиллиона рублей лишился 32-летний житель Курска. Горожанин распивал спиртное вместе с приятелем и одолжил ему свой смартфон. Несколько дней гаджет находился у друга, которому были известны пароли для разблокировки и входа в банковские приложения. Мужчина много раз через онлайн кабинет совершал переводы с чужого счёта на свой, раздавал долги и совершал покупки. Узнать об этом своевременно хозяин не мог, так как СМС сообщения о списаниях средств приходили на тот же телефон. В результате от сбережений курянина осталось менее тысячи рублей.В течение суток полицейские задержали подозреваемого, он признался в совершённом преступлении. Несмотря на то, что похититель пообещал возместить ущерб, прежние дружеские отношения восстановить вряд ли удастся.В ближайшее время по факту кражи денег с банковского счёта возбудят уголовное дело. "Другу" грозит до 6 лет лишения свободы.