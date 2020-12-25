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Курская область. Мэра Льгова задержали по подозрению в присвоении 130 тысяч рублей

Он заставил директоров трех льговских школ приобрести и оплатить у стройматериалы у своего знакомого индивидуального предпринимателя. Деньги потом обналичил
Курская область. Мэра Льгова задержали по подозрению в присвоении 130 тысяч рублей

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Следственный комитет сообщил некоторые подробности по делу мэра Льгова. Чиновника задержали по подозрению в присвоении 130 тысяч рублей. По версии следствия, Владимир Воробьев в апреле этого года, используя свое служебное положение, заставил директоров трех льговских школ приобрести и оплатить у стройматериалы у своего знакомого индивидуального предпринимателя. После того, как деньги из трех школ поступили на счет бизнесмена, их обналичили и передали льговскому главе.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику. Делом занимаются следователи.
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