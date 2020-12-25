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Курская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дороге

Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность
Курская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дороге

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Курская Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов к предельной осторожности на дороге в связи с ухудшением погодных условий

Снегопад, плохая видимость и снежные заносы серьезно осложняют дорожную обстановку. Все аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность. Сотрудники ГИБДД оказывают необходимую помощь снегоуборочной технике и водителям автотранспорта. Госавтоинспекция убедительно обращается к автолюбителям не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы не мешать работе снегоуборочной технике. Чтобы избежать неприятного опыта, осуществляйте парковку в строго установленных местах. Кроме того, паркуя машину в проблемных местах, вы рискуете стать участником ДТП.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

Телефон дежурной части - 02, с мобильного- 102; телефоны дежурной части Госавтоинспекции Курской области 36-70-01 и 36-70-02.
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