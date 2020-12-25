В Курской области назвали школы, где самые вкусные обеды
Победители и призеры могут представить регион на всероссийском конкурсе по организации питания для школьников
Так, наибольшее количество баллов заняли гимназия №25 Курска и Никольская средняя общеобразовательная школа Солнцевского района, сообщает телеканал "ТАКТ". Серебро у школы №3 г. Щигры и Званновской школы Глушковского района, а бронза у школы №2 г. Суджи и Кондратовская школа Беловского района.
Победители и призеры могут представить регион на всероссийском конкурсе по организации питания для школьников.