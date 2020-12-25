  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области назвали школы, где самые вкусные обеды

Победители и призеры могут представить регион на всероссийском конкурсе по организации питания для школьников
В Курской области назвали школы, где самые вкусные обеды

Читайте также

Завершился конкурс на лучшую организацию школьного питания в Курской области. Участвовать в нем можно было всем, однако победителей выбирали из 8 городских и 15 сельских учебных учреждений. 

Так, наибольшее количество баллов заняли гимназия №25 Курска и Никольская средняя общеобразовательная школа Солнцевского района, сообщает телеканал "ТАКТ". Серебро у школы №3 г. Щигры и Званновской школы Глушковского района, а бронза у школы №2 г. Суджи и Кондратовская школа Беловского района. 

Победители и призеры могут представить регион на всероссийском конкурсе по организации питания для школьников.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

После небольшого потепления в Курскую область вернутся морозы

Курским ученым вручили президентские гранты

В Курске продавцу грозит уголовное дело за продажу пива 17-летней девочке

Курян приглашают на ярмарку «Гуси в яблоках»

На выходных курских водителей проверят на трезвость

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске