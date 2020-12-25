Курские дорожники продолжают расчищать городские улицы
Вначале проводится противогололедная обработка автомобильных дорог, затем рабочие сметают образовавшуюся смесь, чтобы предотвратить образование наледи
Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, вначале проводится противогололедная обработка автомобильных дорог, затем рабочие сметают образовавшуюся смесь песка и снега. Все это позволяет избежать наледи.
Напомним, что на улицах Курска работает 68 единиц снегоуборочной техники. При усилении снегопада на линию выведут дополнительные машины. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.