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Курские дорожники продолжают расчищать городские улицы

Вначале проводится противогололедная обработка автомобильных дорог, затем рабочие сметают образовавшуюся смесь, чтобы предотвратить образование наледи
Курские дорожники продолжают расчищать городские улицы

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Курские дорожники продолжают расчищать городские улицы. Сейчас они расчищают остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам, автомобильные дороги на улицах Энгельса, Косухина, на проспектах Дружбы, Вячеслава Клыкова, Дериглазова и Плевицкой, а также в 1 ой- Мокве.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, вначале проводится противогололедная обработка автомобильных дорог, затем рабочие сметают образовавшуюся смесь песка и снега. Все это позволяет избежать наледи. 

Напомним, что на улицах Курска работает 68 единиц снегоуборочной техники. При усилении снегопада на линию выведут дополнительные машины. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме.
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