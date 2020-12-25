В Курске продавцу грозит уголовное дело за продажу пива 17-летней девочке

У юной покупательницы никто не проверил документы, чтобы выяснить возраст

В Сеймском отделе полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении продавца одного из розничных магазинов.Во время одного из рейдов на улице Серёгина стражи порядка установили, что женщина продала бутылку пива 17-летней девочке. У юной покупательницы никто не проверил документы, чтобы выяснить возраст. Вдобавок выяснилось, что продавец ранее уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного подросткам.Если работник торговли совершает это правонарушение впервые, то получает 30 тысяч рублей штрафа. В случае рецидива, он становится фигурантом уголовного дела по статье 151.1 УК РФ. Её санкция помимо крупного штрафа может предусматривать исправительные работы на срок до года, поясняют в городском УМВД.В новогодние праздники полиция усилит контроль за торговыми объектами. Каждому продавцу, который планирует увеличить объём выручки за счёт продаж несовершеннолетним, стоит понимать, что подобные действия могут обернуться не только потерей работы, но и судимостью, подчёркивают правоохранители.