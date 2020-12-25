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Курским ученым вручили президентские гранты

Ученые из ЮЗГУ стали единственными обладателями гранта Президента от Курской области
Курским ученым вручили президентские гранты

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Ученые из Юго-Западного государственного университета стали победителями конкурса 2020 года на право получения президентских грантов для государственной поддержки молодых российских ученых. Они единственные обладатели гранта Президента от Курской области. Именные сертификаты им вручил губернатор Роман Старовойт на заседании администрации Курской области. Счастливыми обладателями сертификатов стали Евгений Агеев, профессор кафедры технологий, материалов и транспорта, Андрей Мальчиков и Андрей Яцун, доценты кафедры механики, мехатроники и робототехники и Елена Преликов, доцент кафедры охраны труда и окружающей среды.

В конкурсе принимали участие российские научные, образовательные организации, а также организации, осуществляющие производство научно-технической продукции. Эксперты оценивали работы по нескольким научным направлениям: математика и механика, физические и технические науки, информатика, науки о космосе и другие.




ФОТО - ПРЕСС-СЛУЖБА ЮЗГУ
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