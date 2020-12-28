Курская область вошла в пятерку самых экологически чистых регионов страны
Курская область заняла в рейтинге 5-е место среди 85 регионов, поднявшись на 1 позицию вверх (ранее наш регион занимал 6-е место)
В ходе исследования эксперты оценивают оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, анализируют такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций. Учитывались и мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.
Как отметил председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков, на повышение позиции региона в национальном рейтинге повлияла приоритетность «зеленой» повестки в государственной политике области и внимательное отношение самих курян к окружающей среде.