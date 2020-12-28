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Отделение медицинской реабилитации в курской областной больнице возобновило работу

В отделении проходят реабилитацию пациенты с нарушением функций центральной нервной системы
Отделение медицинской реабилитации в курской областной больнице возобновило работу

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Отделение медицинской реабилитации в курской областной больнице возобновило работу. Оно появилось в больнице год назад, а в апреле приостановило работу из-за пандемии. 

В отделении проходят реабилитацию пациенты с нарушением функций центральной нервной системы. Сейчас они снова в плановом порядке поступают из нейрохирургического и неврологического отделений областной больницы, а также из других лечебных учреждений. Больных госпитализируют сюда после перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм. 

В отделении практикуют методику обучения ходьбе, работают кабинеты кинезотерапии и механотерапии. Применяются также роботизированные методы реабилитации с помощью оборудования, которое анализирует движения пациента и рассчитывает индивидуальную нагрузку на каждого больного. Также с пациентами работают психологи и логопеды.
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