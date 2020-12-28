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Курский кожвендиспансер получил современное оборудование для диагностики коронавируса

Теперь количество исследований увеличится до 3 тысяч в сутки
Курский кожвендиспансер получил современное оборудование для диагностики коронавируса

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Курский кожвендиспансер получил современное оборудование для диагностики коронавируса: амплификаторы нуклеиновых кислот, микробиологические анализаторы, микроскопы, ламинарные шкафы, оборудование, которое автоматизирует процесс проведения исследований.

«Весной в Курской области делали около 250 исследований в день. Сейчас проводится свыше 2,5 тысячи, в том числе и благодаря тому, что сюда было направлено оборудование из других медицинских учреждений. Теперь после поступления новой техники оно будет возвращено, а показатель проводимых исследований увеличится до 3 тысяч в сутки», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Напомним, анализы на коронавирус в Курской области проводят как в государственных лабораториях, так и в частных. Большую часть выполняют в областном клиническом кожвендиспансере.

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